Infrastrutture, Lega: "Un intervento sul codice degli appalti per proseguire nel solco del Modello Genova"

"Abbiamo apprezzato le dichiarazioni del ministro Giovannini rispetto alla necessità di velocizzare le procedure per abbattere la burocrazia e un maggiore coinvolgimento delle Regioni per l’individuazione delle opere strategiche. Restano le perplessità che la Lega non ha mai nascosto per quelle finora previste. Per esempio, per noi è fondamentale una maggiore valorizzazione dei corridoi europei. Se il ministro punterà allo sblocco in breve tempo delle infrastrutture con un intervento deciso sul codice degli appalti saremo dalla sua parte, per proseguire quello che la Lega aveva iniziato a fare con l’approvazione del decreto Sblocca cantieri e con la realizzazione del Modello Genova. Apprendiamo inoltre favorevolmente la conferma del ministro che entro il 30 aprile uscirà un dpcm con un nuovo elenco di opere da commissariare. Su questo daremo il nostro efficace contributo”.