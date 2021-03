Savona, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa invitato in città: "Attenzione anche agli operatori economici"

Dopo la cerimonia ufficiale di giuramento tenutasi ieri, 1 marzo, a Palazzo Chigi, i nuovi sottosegretari hanno assunto il pieno esercizio delle proprie funzioni. Tra questi anche il Presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa, divenuto Sottosegretario alla Salute.

Per questo ieri in serata, il coordinatore Provinciale di Liguria Popolare per la Provincia di Savona, Matteo Marcenaro e la coordinatrice cittadina della città della torretta Susanna Karunaratne hanno provveduto immediatamente a contattare il Sottosegretario Costa per invitarlo ad una visita nella nostra città proprio per potersi confrontare con l'attuale situazione emergenziale e la sua gestione.

In particolare la coordinatrice cittadina, che è anche consigliera comunale di Savona, intende sottoporre al Sottosegretario le esigenze di molti operatori economici della città e della provincia i quali chiedono di poter contemperare in misura più organica le esigenze di tutela della salute pubblica, che devono essere preminenti, con quelle della conduzione delle proprie attività da troppo tempo in balia di provvedimenti estemporanei e spesso incoerenti.

Il Sottosegretario Costa si è impegnato ad effettuare a Savona, già nei prossimi giorni, una delle prime uscite pubbliche nel suo nuovo prestigioso incarico, impegno che testimonia la sua vicinanza al nostro territorio sempre dimostrata anche nella sua attività di consigliere regionale.