E' mancato Bruno Solari: volontario della Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano

Lutto nella Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano: è mancato il volontario Bruno Solari.

"Oggi ci ha lasciati un altro amico - scrive su Facebook la Croce Rossa - Mancano le parole per descriverti. Eri l'autista sempre disponibile specialmente per i viaggi lunghi, un vero gigante buono, sempre molto attento e delicato con i nostri utenti. Mancherà sentire il tuo vocione in sede, mancherà il tuo sorriso, chiacchierare con te, partire per un viaggio con te, la tua amicizia: la tua sola presenza, discreta, buona, creava un bel momento di vita in sede".

"Hai dato tanto in questi anni alla Croce Rossa Italiana, e ora ci resta un ulteriore grande vuoto. Ciao, Bruno! Ci stringiamo al dolore della tua famiglia" concludono dalla Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano.