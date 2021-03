Questa notte, poco dopo le 23, diverse squadre dei Vigili del fuoco di Genova sono state impegnate per domare l'incendio di un capannone contenente merci varie, a Bolzaneto in via Romairone.

I Vigili del fuoco hanno operato attaccando l'incendio con liquido schiumogeno; una parte del capannone è crollata a causa del forte calore sviluppatosi. In supporto ai Vigili di Genova è giunta anche una squadra da Savona.

Non si registrano feriti, ingenti i danni.