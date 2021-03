Liguria nel cuore per Fabio Felline: "Per noi piemontesi è la seconda casa"

“ Se ho preso casa a Celle? La mia fidanzata ha casa lì e spesso e volentieri sono da queste parti, per noi piemontesi la Liguria è la seconda casa. È sempre bello essere qui ”.

Al Trofeo di Laigueglia c’e spazio anche per un po’ di savonesità d’adozione. Il ciclista torinese dell’Astana, Fabio Felline, vincitore dell’edizione 2017, che si era imposto in solitaria dopo una fuga di una quindicina di km, ha confermato ai nostri microfoni che questioni di cuore lo portano spesso a Celle Ligure dove gli appassionati di ciclismo lo hanno avvistato diverse volte.

“Un livello così al Laigueglia era da tanti anni che non c’era, per una serie di coincidenze ci sono tutti i migliori corridori. Sarà una corsa differente e sicuramente non gioca a mio favore il parterre che c’è di scalatori, ma nella vita bisogna dar tutto e poi si vedrà alla fine” il commento pre gara di Felline.