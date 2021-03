Finalborgo protagonista su Rai 3 all'interno del programma "Kilimangiaro"

Finalborgo sbarca su Rai 3 all'interno del programma televisivo "Kilimangiaro". Domenica 7 marzo a partire dalle ore 16.30, la località rivierasca sarà protagonista con un video di presentazione per l'ottava edizione de "Il Borgo dei Borghi-La grande sfida 2021".

E' fondamentale votare con le seguenti modalità per candidare Finalborgo al più bel borgo d'Italia nell'edizione di quest'anno, che andrà in onda domenica 4 aprile in prima serata su Rai 3.

Dalle ore 17 sempre di domenica 7 e sino alle ore 23:59 di domenica 21 marzo, si potrà votare il borgo sul sito della Rai www.rai.it/borgodeiborghi o su www.raiplay.it. Sarà possibile esprimere un voto al giorno da ogni propria mail per una sola preferenza. Chi è già in possesso delle credenziali Raiplay, potrà effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Il voto via rete è gratuito.