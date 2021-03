Lions Club Varazze-Celle dona due tablet all'Istituto Comprensivo (FOTO)

Martedì 2 marzo 2021, due rappresentanti del Lions Club Varazze-Celle Ligure, Distretto 108 Ia3 - III Circoscrizione - Zona A, gemellato con I Club di Grenoble-Gresivaudan (F) e Vimercate (MI), hanno consegnato al rappresentante del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Varazze - Celle Ligure, prof. Andrea Caradonna, due tablet da utilizzare da parte degli alunni della scuola primaria per la didattica a distanza.

La fornitura dei tablet era stata concordata con l’istituzione scolastica, ed andranno ad arricchire la dotazione di analoghi strumenti informatici, già in dotazione alla scuola, che vengono utilizzati per la didattica, anche in caso di D.A.D.

Alcuni giorni prima analoga cerimonia si è svolta a Campo Ligure dove, alla dirigente scolastica del Comprensorio della Valle Stura, Prof. Ivana Ottonello, sono stati consegnati due Pc che saranno collegati a due lavagne luminose (Lim).

Anche in questo periodo di pandemia il Club mantiene vivo il motto lionistico che contraddistingue l’associazione: “We serve” ("Noi siamo al servizio").