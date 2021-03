Concessioni demaniali marittime, Fratelli d'Italia: "Governo deve intervenire per tutelare balneari e ristoratori"

“Nonostante la numerose pronunce dei Tar di tutta Italia, confermate dal Consiglio di Stato, e nonostante le chiare evidenze di un recente parere dell’avv. Generale CGUE, si registrano ancora, ad oggi, in particolare in Liguria, decisioni non conformi alla legge vigente per quanto riguarda le concessioni demaniali marittime".

Cosi commentano in una nota Costanza Bianchini e Raffaello Bastiani, responsabili regionali Fratelli d’Italia dipartimento demanio marittimo imprese balneari - Liguria e Augusto Sartori, responsabile regionale sempre di Fratelli d’Italia dipartimento ristorazione e locali notturni - Liguria.

"In alcuni comuni le estensioni concesse sino al 2033 sono state “revocate” in favore di “proroghe tecniche”, in altri sono state direttamente disposte “proroghe tecniche” assolutamente illegittime e prive di supporto normativo. Il governo non è in grado nè di imporre una disciplina uniforme su tutto il territorio italiano, facendo applicare le proprie leggi, nè di difendere la posizione dei balneari in Europa".

"Resta nella totale incertezza l’immediato futuro di una intera categoria, nonché dei ristoratori che gestiscono attività all’interno degli stabilimenti balneari. Fratelli d’Italia auspica un intervento del governo per raggiungere una soluzione definitiva che tuteli balneari e ristoratori, soprattutto in questo momento di crisi" concludono.