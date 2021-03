Grande Liguria: "Si riapra il punto nascite al Santa Corona senza se e senza ma"

Grande Liguria torna sul tema del Punto nascite all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Scrive in una nota Roberto Paolino: "Leggiamo sempre più spesso che la chiusura del punto nascite a Santa Corona sta creando enormi disagi all'utenza, basta leggere gli articoli e i post sui social per capire che aver chiuso il Punto nascite lasciando sguarniti oltre 60 km di territorio, non solo rappresenta una scelta pericolosa, ma per davvero per il territorio è un disagio, difficile da sopportare.

Grande Liguria torna a chiedere alla Regione l'immediata riapertura senza se e senza ma".