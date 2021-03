Speciale elezioni Savona |

Savona in Azione tende la mano a Russo: "Che sia il primo passo verso discussione concreta nell'area moderata"

Azione ha da pochi giorni lanciato a livello nazionale "Next Generation Italia", un primo progetto d’investimento riguardante giovani, donne e bambini

Annuncia il gruppo Savona in Azione: "Accogliamo la proposta dell’avv. Marco Russo e del Patto per Savona di confrontarsi su punti programmatici in vista delle prossime elezioni comunali. La speranza è che questo confronto sui temi possa essere un primo passo verso una discussione concreta e propositiva che coinvolga le altre forze politiche dell’area moderata. Azione infatti ritiene che spetti al candidato Russo e al Patto per Savona di creare quelle condizioni per cui la componente moderata possa essere adeguatamente rappresentata all’interno di un’eventuale coalizione, attraverso quindi un modo di fare politica lontano da un certo tipo di populismo fatto di "no" ideologici ed irrazionali. Azione ha da pochi giorni lanciato a livello nazionale "Next Generation Italia", un primo progetto d’investimento riguardante giovani, donne e bambini. Questo progetto si propone di diminuire il gap con le altre realtà del panorama Europeo. Contatteremo perciò enti e associazioni che si occupano di queste tematiche, al fine di poter valutare i contenuti della proposta sulla nostra realtà territoriale. Inoltre continueremo il confronto diretto con i nostri iscritti coinvolgendoli negli incontri online che stiamo organizzando. Come già ribadito in passato, ad Azione interessa rilanciare Savona progettando la città dei prossimi 5-10 anni all’insegna sì dello sviluppo economico e della riqualificazione urbana, ma mantenendo un occhio di riguardo anche alle implicazioni del nostro tessuto sociale. Le pari opportunità e la risoluzione di problematiche legate al coinvolgimento attivo dei giovani savonesi all'interno della vita cittadina sono infatti tra i nostri principali obiettivi".

Redazione

