Ibrahimovic rimane bloccato sull'A10 e si fa portare da un motociclista a Sanremo: "Era la prima volta che faceva l'autostrada"

Ibrahimovic rimane bloccato in coda a causa dell'incidente mortale avvenuto sull'autostrada A10 tra Ceriale e Albenga ed è a rischio la sua presenza sul palco dell'Ariston?

Nessun problema, un motociclista milanista decide di cambiare percorso e lo accompagna a Sanremo non facendogli così saltare la serata della kermesse canora nel quale è ospite fisso.

A raccontarlo è proprio il campione svedese in diretta tv ad Amadeus specificando che "c'era un incidente in autostrada e dopo tre ore fermo nella mia macchina ho detto all'autista che dovevo uscire. Ho fermato un motociclista e gli ho detto se mi portava a Sanremo, meno male che era milanista. Per 60 km mi ha portato (fa ancora un po' freddo) poi mi ha detto quando siamo arrivati che era la prima volta che faceva l'autostrada".

https://www.raiplay.it/video/2021/03/Sanremo-2021-terza-serata-Zlatan-Ibrahimovic-60-km-in-motorino-per-arrivare-a-Sanremo--84aeaeee-bf43-44b5-a31e-95d3d00a23df.html

L'attaccante del Milan si è anche filmato in autostrada: "Per salvare il mio Festival, non tuo".

"Spero che nessuno si sia fatto male" ha anche dichiarato Ibra ma purtroppo non era stato avvisato che un uomo aveva perso la vita.