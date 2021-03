Confartigianato Savona celebra le donne e le imprenditrici con un video

Un breve video veicolato sui social con i visi delle imprenditrici e dirigenti di Confartigianato Savona per raccontare nella giornata della festa della donna il risvolto rosa dell’associazione savonese.

“Con questa iniziativa vogliamo ricordare l’importanza del fare impresa e l’impegno che ogni giorno le donne mettono nel loro lavoro. Per noi è un vanto avere tra le nostre fila dirigenti imprenditrici coraggiose, creative e dal forte senso associativo.” commenta il Presidente di Confartigianato Savona Giancarlo Grasso.

Hanno preso parte all’ iniziativa imprenditrici, provenienti da settori differenti: benessere, alimentare, sartoria, ma anche autoriparazione e impiantistica. In provincia di Savona le imprese a titolarità femminile sono circa 7000, il 26% del totale iscritte alla Camera di Commercio. “Non ci sono più settori appannaggio esclusivo di uomini: l’artigianato è passione e la passione non ha genere. La presenza femminile è in forte espansione e Confartigianato sta dedicando sempre più attenzione all’ imprenditoria rosa, caratterizzata da dinamismo e vivacità unici”.