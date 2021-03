Sabato 6 marzo la giornata del tesseramento per l'ANPI Finale Ligure

Sabato 6 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18, si svolgerà in via Pertica 24 a Finale Ligure ( di fronte al Municipio) la "giornata del tesseramento" 2021 della sezione ANPI Mirko Bruzzi di Finale Ligure.

"Siamo da sempre dalla parte di chi lotta per la libertà e la democrazia. Con la Costituzione nel cuore. Siamo da sempre in prima fila nel fare e trasmettere buona memoria: antifascismo e Resistenza. Specialmente in questo tempo. Siamo e saremo sempre generazioni diverse che s'incontrano e lavorano uniti con speranza, entusiasmo e forza partigiana. Siamo l'ANPI ".