Campagna vaccinale over 80, il comune di Pietra avvia il servizio di accompagnamento al punto di somministrazione

Per agevolare la campagna vaccinale contro il Covid-19, il Comune di Pietra Ligure ha deciso di mettere a disposizione dei propri cittadini over 80 che desiderano vaccinarsi contro il Covid – 19 ma che, per varie ragioni, hanno difficoltà a raggiungere il luogo di somministrazione o incontrano problemi nel prenotarsi online, un servizio di trasporto gratuito e un supporto alla prenotazione telematica.

A partire da lunedì 8 marzo, si potrà usufruire del servizio di trasporto gratuito contattando l’Ufficio Servizi Sociali al numero telefonico 019.6293700, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13.00. Si potrà invece avere informazioni e assistenza alla prenotazione online chiamando, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 11,00, l’Ufficio Distaccato della Polizia Municipale al numero telefonico 019.6293530.

Entrambi i servizi sono promossi e organizzati dal Comune di Pietra Ligure con la preziosa collaborazione dell’ASD Pietra Calcio 1956, l’associazione “Auser-Insieme/Centro anziani” di Pietra Ligure e il Gruppo Scout Agesci ValMaremola 2.

“Come amministrazione comunale ci siamo impegnati a sostenere i nostri concittadini con più di 80 anni che hanno bisogno di un aiuto concreto per effettuare la vaccinazione, fornendo loro un supporto logistico gratuito che gli consenta di raggiungere, in tutta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme anticontagio, il centro vaccinale preposto dall’ASL 2 e anche un’assistenza alla prenotazione online" commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino.

"Chi non ha un reale supporto familiare o una rete amicale e desidera sottoporsi al vaccino anti – covid19, ma ha difficoltà ad andare autonomamente a Finalborgo o non ha confidenza con il computer può tranquillamente chiamare i nostri servizi sociali o l’ufficio distaccato della Polizia Municipale dove troverà un aiuto concreto" continuano il Sindaco e l’Assessore.

"In questo difficilissimo anno pandemico, ancora una volta ringraziamo di cuore il Pietra Calcio, i volontari dell’Auser e i ragazzi del Gruppo Scout Agesci ValMaremola 2 per la loro disponibilità e per l’aiuto preziosissimo che non fanno mai mancare e ringraziamo nuovamente i nostri uffici comunali che continuano a lavorare alacremente e senza sosta per far sì che tutte le iniziative, i bandi e i progetti vadano in porto e non venga lasciato indietro nessuno" concludono De Vincenzi e Pastorino.