Savona 2021, Amoretti prende atto dell'endorsement di Azione per Russo: "Scelta che non condivido ma che comprendo"

L'ex vicesindaco nome papabile come candidato del centrodestra aveva aperto ad un'area moderata ma il partito di Calenda non ci sta

"È una scelta di campo che non condivido, ma comprendo e rispetto. Questa è la scelta facile, l'altra era la scelta coraggiosa, quella che avrebbe fatto fare un passo avanti, non indietro, a loro e alla città". L'ex vicesindaco di Savona ai tempi della giunta Gervasio Dario Amoretti, nome al vaglio per la candidatura nel centrodestra alle prossime elezioni comunali, ha commentato l'apertura di Azione nei confronti del candidato alla poltrona di prima cittadino del Partito Democratico e dei partiti di sinistra Marco Russo. "Accogliamo la proposta di Marco Russo e del Patto per Savona di confrontarsi su punti programmatici in vista delle prossime elezioni comunali. La speranza è che questo confronto sui temi possa essere un primo passo verso una discussione concreta e propositiva che coinvolga le altre forze politiche dell’area moderata". Queste le parole di ieri degli esponenti provinciali del partito di Carlo Calenda, chiudendo così proprio allo stesso Amoretti che aveva aperto al dialogo sia con loro che con Italia Viva. La sua proposta infatti vedeva coinvolto il centrodestra e una parte del centrosinistra moderato. Dopo che il presidente della Regione Giovanni Toti aveva di fatto blindato Fratelli d'Italia e confermato l'unione del centrodestra, l'ex vicesindaco puntava anche all'ala moderata. "Comunque, mancano sette mesi. Con quello che sta succedendo a Roma, può ancora succedere di tutto" ha concluso Amoretti visto che il Consiglio dei Ministri su richiesta del presidente Mario Draghi e del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha approvato un decreto legge che dispone che le elezioni previste a maggio-giugno si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Luciano Parodi

