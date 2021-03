Sciopero porto di Genova, i dipendenti ex Mondomarine: "Un attacco ai lavoratori ingiustificato da parte dei terminalisti"

"Esprimiamo la nostra solidarietà come ex lavoratori Mondomarine ai lavoratori del porto di Genova che sono in lotta e stanno bloccando il porto".

I dipendenti dell'ex cantiere savonese si uniscono in vicinanza allo sciopero genovese che ha visto i lavoratori della compagnia portuale incrociare le braccia nella giornata di ieri e protestare all'ingresso dei varchi.

"Crediamo che sia un attacco ai lavoratori ingiustificato da parte dei terminalisti che fanno lauti profitti e che non hanno alcun modo e tempo di disconoscere un accordo firmato" concludono gli ex Mondomarine