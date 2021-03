Albisola, un evento social per celebrare la festa della donna

Per celebrare la festa della donna l’Assessorato alla Cultura - su proposta della consigliera alle pari opportunità e alle politiche giovanili Chiara D’Angelo - domenica 7 marzo alle ore 21, sulla pagina dell’amministrazione di Albisola Informa, organizza l’evento social con la proiezione del documentario ‘Senza tempo’.

"Il suggestivo borgo di Ellera con il suo tipico paesaggio, i caratteristici scorci e l’arte è stato scelto come set ideale per realizzare il documentario: 'Senza tempo', un interessante video che - attraverso la ricerca dei costumi del passato e il make up - ripercorre alcune vicende storiche nella storia dell’universo femminile. La scelta da parte di Confartigianato, tramite l'attività di Marzia Pistacchio, di ambientare il documentario a Ellera è un motivo di orgoglio. L'assessorato alla Cultura ha immediatamente accolto questa iniziativa facendosi promotrice della sua divulgazione attraverso i canali di comunicazione". Così Simona Poggi, assessore alla Cultura del Comune di Albisola Superiore.