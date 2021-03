Controlli dei carabinieri nel savonese, 10 le sanzioni per le violazioni delle norme anti Covid

Un fine settimana ricco di controlli da parte delle stazioni dei Carabinieri dipendenti dalla compagnia di Alassio, che, in esecuzione di un servizio ad ampio raggio di controllo del territorio pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, coadiuvati dai militari del 15 Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d’Albenga, hanno disimpegnato nei punti nevralgici del territorio (zone periferiche, parchi, carruggi, scali ferroviari e altre zone sensibili), varie pattuglie automontate sia in uniforme sia con personale in borghese, in modo da confondersi tra i cittadini in modo sinergico.

Il consuntivo ha registrato 100 persone identificate, 70 mezzi controllati, cinque dei quali sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza a cura della Sezione Radiomobile di Alassio, 10 persone contravvenzionate per la violazione alle prescrizioni legale all’ultimo DPCM sull’emergenza sanitaria (a cura della Radiomobile di Alassio), 10 grammi di sostanza stupefacente sequestrata (marijuana) e 5 persone denunciate.

Il presidio del territorio sarà intensificato nelle prossime ore, dove saranno dislocate altre le pattuglie automontate anche nei pressi dei caselli autostradali, per privilegiare il controllo alla circolazione stradale e verificare eventuali “spostamenti non dovuti” da altre regioni o zone sensibili per l’emergenza sanitaria.