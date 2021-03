Finale, al Circolo di Lettura i contatti si mantengono con alcune proposte letterarie

"In questi momenti difficili, in attesa delle vitali vaccinazioni e di un perfezionamento delle nuove cure anti-Covid è bene per tutti mantenere i contatti perchè, come sappiamo bene, anche la cultura è cura. L'impegno prioritario sarà quello di raggiungere, nel più breve tempo possibile, una normalità di rapporti umani e sociali. In questo periodo, con situazioni personali certamente molto diverse, attingiamo tutti al piacere della lettura. Infatti, nel leggere nuovi libri (o rileggere) si possono comprendere meglio, e filtrare nella nostra mente, gli stati d'animo e i desideri nascosti di chi racconta. Questo aiuta a raggiungere una visione più ampia della realtà che ci circonda". Così Marina Fasce, coordinatrice del Circolo di Lettura Finalese.