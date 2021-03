NonUnaDiMeno Savona: l'8 marzo manifestazione in piazza Giulio II

NonUnaDiMeno Savona organizza un evento in occasione dell'otto marzo.

"Essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta - spiegano dall'organizzazione della manifestazione - Non vogliamo tornare alla normalità, perché la normalità è il problema. La normalità è violenza di genere, molestie, discriminazione salariale ed oppressione. Il prezzo dell'emergenza sanitaria è stato pagato come sempre dalle donne, che hanno fatto i doppi turni negli ospedali, che hanno perso il nostro lavoro (98% dei licenziamenti a dicembre), che hanno subito violenza dalla persona con cui eravamo obbligate a stare chiuse in casa e sono state ammazzate (15 donne uccise in due mesi). Ci vogliamo vive, ci vogliamo libere".