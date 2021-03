Carcare, la pinacoteca civica accoglie un’opera restaurata del Brusco

Il Comune di Carcare si appresta a celebrare il 400° Anniversario della Fondazione del Collegio Calasanziano, dovuto direttamente a San Giuseppe Calasanzio che nel 1621 proprio a Carcare aprì la sua Scuola (nel 1623 ne aprì una successiva a Savona, non più presente), non a caso tale Comune è "Città calasanziana".

Tra le diverse iniziative che, pandemia permettendo, prenderanno corpo nel corso del 2021, notevole importanza riveste il restauro della pala d'altare di Paolo Gerolamo Brusco di cui all'oggetto. Tale opera, di proprietà del Comune di Carcare, è stata restaurata sotto l'egida della competente Soprintendenza che ha indicato il Laboratorio di Claudia Maritano quale atelier professionale dove compiere l'opera di restauro conservativo.

L'onere di tale intervento di ripristino, dal punto di vista finanziario, è stato assolto dall'Associazione culturale "Renzo Aiolfi", no profit Savona che ha colto l'appello del Sindaco Christian De Vecchi, e della sua Giunta Municipale, impegnandosi in due anni (tempo occorso alle varie delicate fasi di recupero dell'opera anche di grandi dimensioni, cm. 152 x 200) a reperire i fondi necessari per completare l'azione di risanamento al fine di dare un nuovo futuro a quest'opera, realizzata dal pittore Paolo Gerolamo Brusco (Savona, 1742 - ivi, 1820) verosimilmente alla fine del Settecento su invito del calasanziano Padre Giuseppe Carosio, Rettore del Collegio di Carcare. La Dr.ssa Silvia Bottaro, storica dell'arte, ha pubblicato un articolato libro/ricerca dal titolo "Paolo Gerolamo Brusco (172-1820)", prima fatica antologica e critica dedicata al pittore "Bruschetto", dove trova spazio l'opera di cui è caso e che ha suscitato notevole interesse.