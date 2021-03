Borgio Verezzi, lunedì 8 marzo l'ultimo saluto alla vicesindaco Brunella Marmetto

Domani, lunedì 8 marzo, la comunità di Borgio Verezzi potrà dare l'ultimo saluto a Brunella Marmetto, la vicesindaco e assessore con delega in materia di Ambiente e Territorio, spentasi nei giorni scorsi all'età di 74 anni.

Il rito funebre è previsto in forma privata, ma la cittadinanza potrà comunque omaggiare una delle figure di spicco del paese.

A renderlo noto è il consigliere comunale Andrea Costa con un post Facebook: "Come tutti tristemente saprete la nostra vicesindaca Brunella ci ha lasciati. Essendo stata un membro importante della nostra comunità, tante persone hanno esternato la volontà di darle un ultimo saluto. Abbiamo chiesto alla famiglia il benestare e domani intorno alle ore 12.00 in Piazza Marconi (che fortemente ha voluto) al passaggio della salma, potremmo darle l'ultimo saluto. Tengo a precisare che è molto importante rispettare le norme anti covid (distanze di sicurezza -mascherina)".

Persona molto conosciuta in paese e non solo, Brunella Marmetto aveva ricoperto il ruolo di insegnante di scuola elementare nell'astigiano, sua zona d'origine, prima di trasferirsi in riviera dove ha intrapreso la professione di agente immobiliare.

A Borgio era nota anche per la gestione dello stabilimento balneare "Nettuno". Poi l'avventura in politica, con la carica di vicesindaco dal 2011 ad oggi nelle fila dell'amministrazione del sindaco Renato Dacquino. In precedenza era stata consigliere e assessore dal '93 al 2001.

Vedova dell'ex calciatore Giuseppe "Chicco" Unere, scomparso nel 2008 a 62 anni, lascia il figlio Massimiliano e i nipoti Edoardo e Mia.