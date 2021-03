È divampato intorno alle 19.40 un incendio che ha distrutto un ricovero attrezzi a Plodio, in località Ciancaplino.

Sul posto, in pochi istanti, sono sopraggiunti i vigili del fuoco di Cairo Montenotte che hanno circoscritto il rogo scaturito per cause ancora da accertare.

Si registrano danni alla struttura, ma fortunatamente non si segnalano persone ferite o intossicate.