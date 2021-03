Giornata internazionale della Donna: le iniziative del Comune di Savona

Il Comune di Savona in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, mette liberamente a disposizione sul suo sito istituzionale (clicca QUI) il libro “Le parole delle donne”, realizzato da 'Gli Stati generali delle donne', promotori della rete “Le città delle donne” di cui Savona è recentemente entrata a far parte.

Il progetto del libro è nato a Matera, capitale europea della cultura, durante le due giornate di plenaria degli Stati generali delle Donne il 24 e 25 gennaio 2019 con l’obiettivo di spiegare, con modalità collettive, i termini che identificano i nostri percorsi, le nostre attività, le nostre emozioni e il nostro essere donne in questa società, dal nostro punto di vista. Il libro è il frutto di un lavoro collettivo, sistematico e volontario a modificare positivamente i modelli linguistici mainstream per orientare quelli collettivi.

La Città di Savona parteciperà alla Maratona per l'8 marzo organizzata dagli Stati Generali delle donne, e trasmessa sul loro canale YouTube (clicca QUI). Alle 18.45 interverranno l'assessore alle Pari opportunità Doriana Rodino e la dott.ssa Fiorenza Giorgi, Giudice del Tribunale di Savona.

Di seguito le iniziative sul territorio delle associazioni partecipanti al Tavolo per le Pari Opportunità che sono state finora comunicate .

AUSER:

- 8 marzo: "Il nome e la storia delle donne dipinte"

Conversazioni d'arte di Nicoletta Riva su piattaforma digitale.

Chi volesse ricevere le indicazioni per collegarsi alla videoconferenza, scriva una mail a: rivanicoletta@virgilio.it.

- 17 marzo dalle ore 15,30, sempre su piattaforma digitale, faremo la presentazione del libro di Anna Frisono "Femminismo al lavoro" Viella Ed., finanziato da Auser. Uno studio su come le donne hanno cambiato il sindacato in Italia e in Francia nel periodo dal 1968 al 1983. Per chi vuole collegarsi alla videoconferenza, mandi una mail a info@ausersv.it.

- 22 marzo: "Artista e donna nel mercato dell'arte: quanto vale la differenza"

NON UNA DI MENO-SAVONA:

- 8 marzo: #lottomarzo, presidio informativo nei pressi della panchina rossa.

PAPA. SEPARATI LIGURIA:

- 11 marzo ore 19.00: l'associazione Papà separati Liguria partecipa come Centro Antiviolenza sulle Persone a una diretta su Facebook sulla pagina CAsPer, con relatori e la possibilità di interagire su chat.

FIDAPA BPW:

- 24 marzo ore 17.30 Codice rosso: una conquista? Evento online. Seguiranno ulteriori dettagli e link per l'accesso.