Carcare, presentazione virtuale per il libro “Camminare la vita da seduti” di Danilo Crosa

La Biblioteca Civica “A.G. Barrili” di Carcare presenta il libro “Camminare la vita da seduti” di Danilo Crosa. Vista l’attuale situazione dovuta all’emergenza sanitaria in corso, la presentazione si è tenuta in forma virtuale presso la sala lettura della biblioteca, alla presenza dell’autore insieme all’Assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne e alla Responsabile della biblioteca Donatella Ventura.

"Il libro è stato dato alle stampe con il contributo del Fondo Bolla, che da anni permettere di promuovere libri di interesse per il nostro comune o comunque scritti da autori carcaresi, come Danilo Crosa - ha spiegato l’assessore Ugdonne - Il libro, dal quale traspaiono la positività ed il coraggio dell’autore nell’affrontare la vita e le sue difficoltà, è composto di tre sezioni: la prima autobiografica, la seconda comprende una serie di racconti e l’ultima una raccolta di poesie. Un libro che tutti dovrebbero leggere, per capire l’importanza delle cose semplici della vita ed apprezzare la sensibilità dell’autore. Ringraziamo dunque Danilo per la sua disponibilità, dandoci appuntamento per una prossima presentazione alla presenza di pubblico".