"Cara Virginia" ritorna (in streaming) al Teatro delle Udienze di Finale Ligure

Al Teatro delle Udienze ritorna, in una versione completamente rinnovata, lo spettacolo di Associazione Baba Jaga vincitore del bando di residenza “Casa con vista Fringe” e di “MALDIPALCO” 2019 di Tangram Teatro e TPE –Teatro Piemonte Europa.

Sabato 13 Marzo alle ore 21, in diretta streaming sul sito www.teatrodelleudienze.org “CARA VIRGINIA Si fa così perché così si fa” di e con Chiara Tessiore.

La Virginia è nata il giorno del tragico varo del piroscafo Jolanda, conosce il Nino quando naufraga il Titanic e accetta di sposarlo quando pure la Mafalda cola a picco. Ma il matrimonio si rimanda ancora e ancora, finché il Nino non parte volontario per andare in Abissinia, a combattere nella grande impresa coloniale dell'Italia fascista.

«Io ti saluto! Vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò.» Quando, però, le lettere del Nino smettono di arrivare e di lui si perdono le tracce, la Virginia decide di partire; si allontana dal suo paesino, dalla sua casa, dal suo ordine e si perde nella” selvaggia Africa” alla ricerca del suo amato: dov'è finito il Nino?

La storia della Virginia è una piccola storia d'Italia: un personaggio inconsapevole e stupito che viene conquistato e travolto da uno schema ideologico. La Storia (quella con la S maiuscola) si racconta attraverso una storia d'amore. Un amore che è tutto un naufragio!

La diretta è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e del Comune di Finale Ligure, è possibile acquistare il solo biglietto dello spettacolo, oppure abbonarsi a Marzo/Aprile on line.

