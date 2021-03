Parte dalla Croce Bianca Spotorno la raccolta fondi per dotare il San Paolo di Savona di una colonna per videoendoscopia

39.425 euro. Questo l'importo esatto da raggiungere per dotare il reparto di urologia dell'ospedale San Paolo di Savona di una colonna completa per servizi di videoendoscopia.

Stiamo parlando di uno strumento prezioso per effettuare in modo chiaro e tempestivo una diagnosi dei tumori vescicali e della via escretrice. Strumento importante ma, come si capisce dalle cifre, molto dispendioso.

Per questo motivo la Croce Bianca Spotorno, sempre in prima linea per sostenere e aiutare chi ha bisogno, si è fatta promotrice di una campagna di raccolta fondi con il Patrocinio del Comune di Spotorno.

La cifra da raccogliere è quella superiore ai 39mila euro di cui parlavamo all'inizio dell'articolo. E stamattina, 8 marzo 2021, è avvenuto l'incontro tra i rappresentanti di questa pubblica assistenza spotornese, il personale del reparto nel nosocomio di Savona e il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini per dare il via alla campagna di solidarietà.

Chiunque volesse contribuire può compiere il suo piccolo gesto di vicinanza con una donazione all'IBAN IT28T 05034 49450 0000 0000 1992 con la causale "Tutti Per Tutti" e intestata alla P.A. Croce Bianca Spotorno O.d.v.

Tutte le donazioni ricevute confluiranno nell'acquisto dell'importante macchinario sopra descritto, mentre la Croce Bianca Spotorno si farà carico di ogni spesa sostenuta per promuovere l'iniziativa.

E non è finita: presto sarà attivata anche una campagna parallela on line su piattaforma GoFundMe. Continuate a seguire Savonanews per tutti i dettagli tecnici.