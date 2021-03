Lutto per la scomparsa di Irene Cavallo in Nicolick, il ricordo del figlio: "Un esempio"

Nella notte tra venerdì e sabato Irene Cavallo, vedova Nicolick, si è spenta all'età di 98 anni.

"Do questa notizia oggi 8 marzo nella ricorrenza della Festa della Donna, proprio per il personaggio che Lei era, un esempio per tutte le donne, forte, autorevole, decisionista e coraggiosa. I valori e gli ideali che nella mia vita ho vissuto e sto vivendo mi sono stati instillati da Lei, la ringrazio per questo lavoro educativo che con amore materno ha svolto. La ringrazio per l'impegno civile di cui era portatrice che mi ha forgiato dandomi un indirizzo politico e culturale. Lasciando questa vita terrena per raggiungere un altro luogo, non ha lasciato un vuoto ma anzi Lei è sempre dentro me e con me e mi accompagnerà nel mio cammino sino al momento in cui la incontrerò nuovamente ma in un luogo diverso da qui" il ricordo del figlio Roberto.