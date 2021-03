Lavori all’ex Aura di Nervi, Lodi contro il Comune: "Non capisco il no alla richiesta di trasferimento"

A novembre è partito un cantiere che interessa l'ex Aura di Nervi, e l'adiacente edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo Quinto Nervi, che ospita un asilo: per ora i 20 bambini che normalmente lo frequentano sono a casa.

Da tempo il Comitato Genitori Quinto Nervi è sulle barricate e ha chiesto lumi anche per iscritto, esprimendo più volte preoccupazioni rivolgendosi al Municipio IX Levante, al Comune di Genova e all’Istituto Comprensivo: per ora tuttavia nessuna delle soluzioni alternative individuate è stata attuata e i bambini restano a casa.

"Quello che sta accadendo a queste famiglie è sconcertante - commenta la consigliera del Partito Democratico Cristina Lodi -. Conosco la zona e l'attività importante del Comitato Genitori Quinto Nervi e capisco i rappresentanti dei genitori nelle loro richieste. Ma non capisco il no dell'amministrazione comunale al trasferimento".

Cristina Lodi promette un impegno in prima persona per trovare un esito positivo a questa spiacevole situazione: "Sentirò direttamente gli assessori Grosso e Piciocchi a cui chiederò cosa intendono fare ma soprattutto chiederò loro di incontrare insegnanti e genitori per capire quale sia la giusta soluzione per la salute dei bambini. In un momento di pandemia in cui gli spazi all'aperto sono fondamentali è chiaro che debbano essere accolte tutte le preoccupazioni su spazi che potrebbero essere aperti ma non salubri come è necessario per bambini . Spero che si apra il dialogo altrimenti sarà necessario portare la questione in Aula".