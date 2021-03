Prenotazione vaccini, Dottor Giusto: "In questo momento non vi è certezza di riuscire ad adempiere ai propri doveri"

Oggi dovrebbe partire la possibilità per i medici di famiglia di prenotare, per i propri pazienti, il giorno della vaccinazione. Ripeto: dovrebbe, perché in realtà, come molti medici mi riferiscono, il metodo informatico utilizzato assolutamente ha dei momenti di blocco gravi.

In questo momento non vi è certezza di riuscire ad adempiere ai propri doveri. La Regione pare che abbia intenzione dì precettare i medici per fare i vaccini, ma deve però prima assicurare gli strumenti utili per lavorare agli operatori sanitari.

I responsabili dei distretti sanitari scaricano sulle spalle dei medici la responsabilità organizzativa e lo scaricabarile cade pesantemente sulle spalle dei cittadini contribuenti. Speriamo bene.

Dott. Renato Giusto