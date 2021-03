Consigli fondamentali: trova l’amore attraverso conversazioni

Chi cerca una relazione spesso sogna il colpo di fulmine, ma questo desiderio nasce da un concetto idealizzato dell’amore e di solito non corrisponde alla realtà. La maggior parte dei legami nascono infatti attraverso una conoscenza approfondita dell’altra persona, del suo carattere e delle sue esperienze. In altre parole, l’amore nasce attraverso conversazioni che permettono di capire se chi abbiamo davanti è davvero la persona giusta.

Scopriamo quindi come utilizzare conversazioni per trovare l’amore, anche con l’aiuto di strumenti fantastici come i siti per incontri.

1. Fai le domande giuste

Per la maggior parte delle persone, la cosa più interessante al mondo è parlare di se stessi. Porre delle domande ben mirate, quindi, è un metodo infallibile per rompere il ghiaccio e fare una buona prima impressione.

Quando la donna cerca uomo pz è bene che impari a riconoscere il profilo di un potenziale partner. Trovare un argomento per la prima conversazione può essere d’aiuto. Una volta che avrai selezionato alcuni profili interessanti, pensa ad alcune domande pertinenti da fare a quella persona. Per esempio, chiedi di parlarti del suo hobby preferito o di un viaggio che ha cambiato la sua vita. Ciò renderà la vostra prima conversazione più interessante e naturale.

2. Fai un complimento

A tutti piace ricevere un complimento sincero, ma ci sono un paio di cose da tenere a mente prima di buttarsi. Prima di tutto, non scrivere nulla di volgare o spinto a qualcuno che non conosci o con cui hai appena iniziato a chiacchierare, perché raramente sarà apprezzato. Concentrati poi su qualcosa di non troppo generico o banale, ma su un complimento indirizzato proprio a quella persona. La cosa più importante è la sincerità, evitando frasi trite e scontate.

3. Controlla la grammatica

Anche se l’entusiasmo di una nuova conoscenza è alle stelle, prima di inviare un messaggio rileggilo per controllare che non ci siano errori. Niente danneggia la tua prima impressione come una frase sgrammaticata e piena di errori di ortografia. Se sei nervoso, fai un bel respiro o fai una passeggiata prima di rileggere il messaggio e premere invio.

4. Sii te stesso e mostrati di buon umore

Abbiamo tutti le nostre insicurezze, ma fingere di essere diverso da come sei realmente è una pessima idea se vuoi iniziare una relazione seria e duratura. Quello che cerchi, del resto, è qualcuno che possa amarti così come sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti.

Ciò non significa, però, sfogare il tuo cattivo umore sulla persona che stai conoscendo. Le brutte giornate capitano, ma se non sei dell’umore giusto è meglio scusarti e dire chiaramente “ho avuto una giornataccia, ci sentiamo domani”. Così potrai mostrarti nella luce migliore e avere più possibilità di fare colpo. Almeno all’inizio, infatti, la positività non può mancare nelle tue conversazioni.

5. Mostrati presente e coinvolto

Fai capire a un potenziale partner che ti piace davvero ascoltandolo attentamente e mostrando interesse. Per esempio, se ti racconta che qualcosa è andato storto, la prossima volta che vi sentite può essere una buona idea chiedere se le cose si sono sistemate, o come si sente. Sapere ascoltare attivamente e mostrarti premuroso e attento ai bisogni dell’altra persona ti renderà ai suoi occhi un partner più desiderabile. Non c’è niente di più attraente che un buon ascoltatore.

Non serve un talento naturale per avere conversazioni piacevoli che potranno poi far sbocciare l’amore. Grazie a questi semplici consigli anche tu sarai in grado di fare una buona prima impressione e di utilizzare al meglio ogni conversazione per conquistare la persona che ti fa battere il cuore.