Al Palazzo Ducale di Genova le elezioni del CONI Liguria

Sabato 13 Marzo 2021 (ore 16.30 in II convocazione), presso la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 – Genova, si terrà l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche del CONI Liguria per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Risultano candidati:

Presidente: Antonio Micillo

Componenti Giunta:

Per le FSN: Andrea Fossati, Stella Frascà, Franco Melis

Per le DSA: Piero Picasso

Per le EPS: Francesca Canicchi

Per gli Atleti: Furio Ginori

Per i Tecnici: Roberto Valle

La Giunta è composta oltre al Presidente da tre membri in quota Federazioni Sportive Nazionali ed uno ciascuno per le componenti Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Atleti e Tecnici.