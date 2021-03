Spotorno che vorrei: "Proponiamo stalli blu gratuiti per i residenti, ma sappiamo già che la nostra proposta resterà inascoltata"

Annuncia il gruppo consiliare Spotorno che Vorrei, rappresentato dai consiglieri Massimo Spiga e Francesco Bonasera: "Il gruppo consigliare Spotorno che Vorrei, ha scritto al Sindaco di Spotorno nella giornata di ieri, affinchè anche per l'annualità 2021, esentasse i residenti dal pagamento del tagliando per la sosta sugli stalli blu di alcune aree del paese.

Nella giornata di oggi 9 marzo, ricade un anno esatto dalla comunicazione del Lock Down per l'emergenza Covid 19 e l'amministrazione comunale, ha ben fatto nell'anno passato ad esentare i residenti dal pagamento del balzello di 15 euro, per la sosta del proprio veicolo in alcune zone del paese.