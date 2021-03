Astrazeneca verso l'approvazione nella fascia 70-79: in Liguria potrebbero partire le prenotazioni dal 17 marzo

"Anche la fascia da 70 a 79 anni che fino a ieri pomeriggio avrebbe dovuto aspettare Pfizer e Moderna potrà essere vaccinata con Astrazeneca, ma aspettiamo per questo il via libera della Conferenza delle regioni di giovedì".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha annunciato che ci saranno novità per la somministrazione ad un ulteriore fascia di popolazione.

Di seguito il prospetto:

PERSONE VULNERABILI UNDER 70

🔬 AstraZeneca

📅 Prenotazione: attiva

📌 Come: Medico di medicina generale

👩‍⚕️ Chi vaccina: Medico di medicina generale

PERSONALE SCOLASTICO, POLIZIA LOCALE, UFFICI GIUDIZIARI, PROTEZIONE CIVILE UNDER 70

🔬 AstraZeneca

📅 Prenotazione: attiva

📌 Come: Medico di medicina generale (personale scolastico non residente in Liguria o non iscritto all'anagrafe sanitaria verrà contattato direttamente dalla Asl)

👩‍⚕️Chi vaccina: Medico di medicina generale o ambulatori dedicati delle Asl

PERSONE FRA I 70 E 79 ANNI (compresi vulnerabili e categorie di cui sopra)

🔬 AstraZeneca

📅 Prenotazione: 75-79 anni dal 17 marzo; 70-74 anni dal 23 marzo

📌 Come: Portale, Numero verde, Sportelli CUP

👩‍⚕️ Chi vaccina: Asl/ospedali

"Se tutto verrà approvato come da nuova circolare ministeriale, le prenotazioni cominceranno mercoledì 17 marzo per la fascia ristretta 75-79 anni, e le somministrazioni inizieranno la settimana dopo, lunedì 22. Dal giorno seguente, martedì 23 marzo, potrà prenotare la fascia 70-74 anni. Le modalità di prenotazione sono quelle già collaudate per gli over 80: Cup o sportelli, portale web, numero verde (esclusi quindi gli studi medici). Le vaccinazioni saranno eseguite inizialmente negli ospedali e nelle altre sedi individuate dalle Asl, e successivamente anche nelle farmacie (domani incontreremo, con Alisa, i rappresentanti della categoria). Inoltre è allo studio la possibilità di utilizzare anche le strutture private accreditate" prosegue il presidente regionale.

"Contiamo così di raggiungere e superare i 60mila vaccini a settimana entro il mese di marzo. Per sostenere il grande impegno dell'intera sanità regionale, e aiutare i cittadini a muoversi nella giusta direzione, da domani partirà una campagna informativa su tutti gli organi di stampa liguri" conclude Toti.