Savona, le "6000 Sardine" contro la violenza di genere: sabato 13 marzo un flash mob

"Tenere alta l'attenzione sull'argomento della violenza contro le donne, questo il motivo per il quale scenderemo in piazza, per pochi minuti, con i dovuti distanziamenti ed in piena sicurezza".

Ad annunciare il flash mob dal nome "Men in Red" sono le 6000 Sardine savonesi, che sabato 13 marzo alle ore 17.45, invitano gli uomini savonesi a ritrovarsi in piazza Mameli, davanti al monumento dei Caduti Partigiani, con un cartello contenente una frase o un nome "che ricordi questo stillicidio continuo e delle scarpe o un indumento rosso e ascolteremo i rintocchi delle campane delle ore 18.00".

"L'indifferenza ed la superficialità sono complici delle violenze che ogni giorno riempiono le cronache dei nostri giornali, noi vogliamo dire basta!" concludono in una nota.