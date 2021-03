"Tutti per tutti", l'iniziativa della Croce Bianca Spotorno pro-San Paolo di Savona, approda su GoFundMe

Da ieri è disponibile, sulla piattaforma GoFundMe, "Tutti per tutti", l'iniziativa varata dalla Croce Bianca Spotorno a favore dell'ospedale San Paolo di Savona.

Infatti, come avevamo già annunciato su Savonanews (leggi tutti i dettagli QUI), la "mission" è quella di dotare il reparto di urologia di una colonna per videoendoscopia, strumento prezioso per la diagnosi precoce dei tumori vescicali e dell'apparato escretore.

L'impianto è molto costoso, oltre 39mila euro, per questo motivo è davvero importante l'impegno e il contributo di tutti.

All'iniziativa ha dato il Patrocinio il Comune di Spotorno.

Versare un contributo su GoFundMe è facilissimo, basta accedere al seguente link:

Raccolta fondi di Croce bianca Spotorno : " TUTTI per TUTTI " (gofundme.com)

Ma naturalmente, se non siete "tecnologici" ma volete far sentire in ogni modo possibile la vostra vicinanza all'iniziativa, è possibile attivare la classica donazione tramite IBAN.

Ecco gli estremi:

IT28T 05034 49450 0000 0000 1992 con la causale "Tutti Per Tutti" e intestata alla P.A. Croce Bianca Spotorno O.d.v.