"Nell'universo di Dante": al Liceo Calasanzio di Carcare un ciclo di incontri dedicati al "Sommo Poeta"

In occasione dell’anno dantesco il Liceo Calasanzio di Carcare, in collaborazione con il professor Giannino Balbis, ha realizzato un ciclo di incontri danteschi dal titolo “Nell’universo di Dante”.

Gli incontri, di grande interesse culturale e frutto dell’esperienza e della competenza del professor Balbis, approfondiscono alcuni temi dell’opera e della figura del sommo poeta.

Il professor Roberto Vaglica, docente di lettere presso il Liceo di Carcare, ideatore e curatore dell'iniziativa, riferisce: “Il Calasanzio è particolarmente orgoglioso di questa iniziativa divulgativa attraverso cui si evince la centralità di Dante per la cultura, per la storia e per la più alta e vera identità della nostra nazione. Dante è infatti il padre di un’idea di Italia, padre della lingua italiana e padre di noi tutti. Egli con la sua opera da 700 anni ci indica una strada da percorrere, difficile e impegnativa, ma che, se avremo la voglia e la pazienza di intraprendere, anche solo in parte, molto ci potrà dare e, sicuramente, ci renderà migliori”.

Anche il dirigente scolastico, prof.ssa Maria Morabito ha espresso grande apprezzamento per il progetto “Nell’universo di Dante”:

“Il 2021 è un anno importante per il Calasanzio di Carcare, ricorre infatti il 400mo anniversario della sua fondazione e nello stesso tempo il 700mo della morte di Dante.

Abbiamo deciso di commemorare Dante con questa serie di video incontri dal valore culturale indiscutibile, che permettono una facile e comoda fruizione on line a tutti coloro che vogliano capire la poesia di un poeta eterno che ci parla di giustizia, libertà e amore.

Ringrazio immensamente il relatore degli incontri prof. Giannino Balbis per la sua disponibilità e la sua professionalità, il prof. Roberto Vaglica e l’assistente tecnico Franco Scalise per il loro contributo.

Come Dirigente del Calasanzio spero vivamente che, una volta finito questo periodo di pandemia, il nostro Liceo possa nuovamente tornare a organizzare eventi in presenza di valenza sociale e culturale che mirino ad aggregare studenti, docenti e la comunità valbormidese. Dare l’avvio a questi incontri danteschi è un onore e un merito: con chi altri iniziare un viaggio comune e progettare il futuro dei nostri ragazzi se non con Dante e con la sua Comedìa?”.

Il professor Giannino Balbis, docente presso il Liceo Classico di Carcare dal 1981 al 2005, direttore di varie collane di studi, autore di testi scolastici e non, fondatore del movimento poetico “003 e oltre”, conosciuto e amato in tutta la Val Bormida, riuscirà sicuramente, con la sua passione e la sua capacità di emozionare, ad affascinare coloro che vorranno accostarsi e approfondire la loro conoscenza di Dante, e allora … che il viaggio abbia inizio!

Gli incontri sono già fruibili online su YouTube (clicca QUI), nella homepage del sito della scuola (clicca QUI), sul blog del giornalino d’istituto “Size your mind - La voce del Liceo Calasanzio di Carcare” (clicca QUI) e sul sito del Centro culturale Calasanzio (clicca QUI).