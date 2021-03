Sabato prossimo l'entrata in servizio di cinque nuovi veicoli per la Croce Bianca Albenga

Si svolgerà alle 15.30 di sabato prossimo, 13 marzo, la cerimonia di inaugurazione, da parte della Croce Bianca di Albenga, di cinque nuovi veicoli.

Si tratta di mezzi che sono stati interamente acquistati grazie alla generosità di associazioni impegnate nel sociale e nella cultura, di aziende e imprese del comprensorio o anche di singoli privati. Nella maggior parte dei casi alla Pubblica Assistenza albenganese è toccata la sola responsabilità dell'allestimento per renderli operativi, ma per alcuni veicoli la consegna è avvenuta con il mezzo già configurato per le necessità di missione.

Ovviamente, nel pieno rispetto delle normative di contenimento del Covid-19, non ci sarà un evento solenne allargato alle altre "consorelle", come è tradizione, ma ci si limiterà a una benedizione a opera di Monsignor Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, alla quale presenzieranno soltanto le autorità cittadine e i militi della Croce Bianca Albenga e delle sue sezioni.

I cinque nuovi veicoli andranno a sostituire altrettanti mezzi letteralmente consumati da un anno di servizi svolti in regime di pandemia. Le operazioni di disinfezione e sanificazione imposte dal Coronavirus, infatti, sono estremamente aggressive e hanno un elevato potere corrosivo. Pertanto, dopo un anno "vissuto" a questi ritmi, i veicoli da "pensionare" sono ormai pronti per la demolizione.