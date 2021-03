In completamento le aiuole di viale Brigate Partigiane

A breve le nuove aiuole del corso che conduce in passeggiata a mare, viale Brigate Partigiane, faranno bella mostra di sé. L’opera, il cui avvio è stato inaugurato un anno fa, procede insieme al completamento della viabilità, secondo lotto nel tratto di intersezione tra via Cecchi e via Pisacane del cantiere Bisagno. La fine lavori è prevista per 16 aprile.

“Le aiuole sono in fase di completamento: si ritorna alle origini - spiega Francesco Vesco, presidente del Municipio VIII Medio Levante - nel tratto tra la Questura e Corso Buenos Aires, ad opera di Aster e poi sarà necessario uno stop dovuto obbligatoriamente al cantiere del Bisagno”.

Se ne occupa Aster e il disegno riporta a quello originale: richiama volutamente il progetto dell’architetto Daneri del 1958. A ottobre è stata terminata la sistemazione della terza aiuola che si trova lungo il viale, con la posa del prato, la messa a dimora delle fioriture e la finitura del marciapiede di contorno. Il secondo lotto di lavori è proseguito con la realizzazione di ulteriori due aiuole in concomitanza del nodo viario di via Diaz, fino ad arrivare all’incrocio del viale con via Pisacane. La Regione ha finanziato questo restyling con il fondo strategico per un totale di oltre un milione e mezzo di euro, un impegno che andrà avanti fino al 2022. In questa fase è compresa anche l’installazione definitiva degli impianti semaforici che regolano il traffico veicolare dell’importante nodo viario. L’ultima tranche di lavori (il terzo lotto) porterà quest’opera alla conclusione, raggiungendo l’area della stazione Brignole: ad Aster anche il completamento del progetto.

“Compatibilmente con quello del cantiere Bisagno - aggiunge Vesco - Ci si sposta sulle campate, in base alle situazioni che s’incontrano durante le lavorazioni. Al momento si mette mano alle sottoutenze, che non erano mai state mappate”.

Per la prima volta oltre a una mappatura del sottosuolo verranno realizzati dei pozzetti ispezionabili: i primi, che potranno essere riutilizzati tramite accessi cunicolari, per eventuali e necessarie verifiche anche in futuro: basta buchi per andare a lavorare sulle utenze interrate.

“Le opere procedono anche se i cantieri sembrano fermi - prosegue Vesco - ma si vuole procedere con un intervento regolare, oltre alla contemporanea pulitura del Bisagno e il rifacimento dell’impalcato stradale. Entro fine aprile si finiranno anche le lavorazioni in piazza delle Americhe, dove sarà ripristinata la rotonda con il semaforo, snodo fondamentale che ripristinerà la viabilità precedente. Verrà realizzata anche una fontana dove oggi sono stati chiusi tutti i bassi sotto la ferrovia”.

Era il 2016 quando è stato inaugurato il cantiere per la realizzazione del secondo lotto relativo al recupero funzionale della copertura del torrente Bisagno, fondamentale adeguamento idraulico della copertura, che riguarda, in particolare, il tratto terminale compreso tra via Santa Zita e il ponte ferroviario di Genova Brignole per un’estensione di 374,5 metri che consentirà di mettere in sicurezza da nuovi rischi e dissesti idrogeologici. Realizzato l’intero tratto di copertura, la portata del Bisagno aumenterà sensibilmente, riducendo in maniera significativa il pericolo di inondazioni.