Rotary Club Albenga: il 15 e il 22 marzo videoconferenze sul tema dei vaccini dedicate ai docenti scolastici

Continuano le attività di formazione del Rotary Club Albenga dedicate al personale della scuola. Una seria di incontri sulle tematiche sanitarie relative al COVID-19. Dopo gli appuntamenti sulla prevenzione e gli accorgimenti per garantire la sicurezza nella vita in classe, gli esperti del Rotary affrontano ora uno dei temi di più stretta attualità: i vaccini.

Lunedì 15 marzo l’incontro in videoconferenza sarà dedicato alla formazione dei docenti del Liceo Giordano Bruno, mentre il 22 marzo l’attività sarà rivolta agli insegnanti degli Istituti Comprensivi di Albenga. Relatori il Dott. Cristiano Alicino (Direzione Sanitaria Asl 2 Presidio Ponente) e il Dott. Giovanni Riccio (Direttore Malattie Infettive dell’Ospedale Albenga). Modera gli incontri la Dott.ssa Anna Maria Rebuttato, dirigente medico del S. Maria di Misericordia e presidente del Rotary Club di Albenga.

"Durante questo anno difficile e complicato per la problematica pandemica che ci sta affliggendo da molti mesi, il RC Albenga si è reso disponibile ad affiancare ai corsi di formazione scolastici per il corpo docente degli Istituti del nostro territorio degli incontri in videoconferenza con esperti dedicati al tema Infezione COVID 19 e sue implicazioni - spiega Anna Maria Rebuttato - In questo modo abbiamo dato seguito all’efficace rapporto di collaborazione iniziato alcuni anni fa in questo ambito con le scuole del nostro territorio. Nelle prossime settimane il ciclo si concluderà con una lezione sulla Vaccinazione, tema quanto mai attuale e scottante, che a breve interesserà direttamente gli insegnanti".