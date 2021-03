Cairo, dalla Consulta Giovanile un immobilizzatore/estricatore ai Vigili del Fuoco

Durante la presentazione della attrezzatura, la squadra di turno dei Vigili del Fuoco ha affermato che non era presente presso il Distaccamento un'apparecchiatura simile e così la Consulta si è fatta carico di questo e ha provveduto a renderla disponibile per la comunità cairese e non solo: questa consentirà operazioni di estricazione in tutta sicurezza grazie alle speciali fibbie delle cinture di sicurezza che semplificano e velocizzano l’immobilizzazione e consentono una presa salda ed ergonomica, oltreché di materiale facile da trasportare e da igienizzare. Inoltre l'attrezzatura è verricellabile, quindi permette ai soccorritori l'utilizzo sia con l'autoscala/autogrù sia con elisoccorso. La consulta si è impegnata anche di organizzare un corso sul corretto utilizzo dell'attrezzatura, grazie ad un tecnico della Ferno che si recherà nelle prossime settimane al Distaccamento.