Il film Italian West Coast anche in inglese: pronto per la diffusione anche all'estero

Che cos'è la Riviera di Ponente se non, letteralmente e geograficamente, il West dell'Italia ovvero la la West Coast Italiana?

Una sorta di piccola California Italian Style, che unisce in sé tutti i temi “cult" della West Coast americana: sole e temperature miti tutto l’anno, vigneti, vini e prodotti di eccellenza, il fascino della vita da Beach Boys, il mare le onde e il surf, praticato ormai in numerose località del Ponente ligure, sport all’area aperta come beach volley, mountain bike, kite surf e arrampicata libera, e poi il fascino delle escursioni in moto su strade tutte curve, sospese tra mare, ulivi e montagne.

È su questa strategia e sul claim "Riviera di Ponente: Italian West Coast" che è stato creato e registrato un marchio di identità territoriale che intende promuovere una nuova idea di Riviera attraverso il lancio di un vero e proprio film, realizzato in versione italiana e inglese, in 4k con l’impiego di piloti Enac e di droni professionali che offrono dei territori, uno sguardo assolutamente inedito, non convenzionale e decisamente sorprendente.

Questa originale strategia di marketing territoriale, ideata da Punto a capo comunicazione, ha trovato nuovo slancio con Rotary International: grazie al contributo del Distretto Rotary 2032 e dei Club di Albenga, Alassio, Imperia, Savona e Varazze, il progetto di comunicazione è diventato un vero e proprio film, realizzato in collaborazione con la casa di produzione Movie & Click e con GLFC Liguria Film Commission.

In un periodo di profonda crisi per il turismo, "Riviera di Ponente: Italian West Coast" diventa un service rotariano che interviene su uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia da coronavirus, offrendo uno strumento disponibile per rilanciare un comparto trainante dell'economia ligure.

Il film promuove una nuova immagine e una nuova identità territoriale e turistica per il Ponente Ligure e ha ottenuto il patrocinio delle principali istituzioni del territorio: Regione Liguria, Provincia di Savona e di Imperia, Camera di Commercio, Unione Industriali, Diocesi, Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali e tutti i Comuni coinvolti e rappresentati nel film.

Tante realtà artigianali, turistiche, commerciali, balneari, museali, alberghiere, enogastronomiche hanno scelto di mettere a disposizione le loro unicità e bellezze, in una modalità discreta e non pubblicitaria, a testimonianza della volontà di partecipazione del territorio a questo progetto di rilancio del turismo del Ponente.

Riprese con droni e con una troupe molto attrezzata sotto la regia di Nino e Fabio Idini, che sono state possibili anche grazie a Liguria Film Commission che ha ritenuto di valore il progetto e ha fornito un valido supporto per la concessione dei permessi e l’organizzazione delle riprese: “Genova Liguria Film Commission ha collaborato fattivamente e con grande interesse a questo progetto di Rotary, realizzato da Punto a Capo e Movie & Click, che punta a mettere in luce valori e meraviglie della Riviera di Ponente. Un progetto perfettamente in linea con le politiche di marketing territoriale che la nostra Fondazione promuove ogni giorno. La West Coast è un luogo-simbolo che sentiamo vicino: intendiamo renderlo sempre più protagonista nelle produzioni cine-audiovisive che scelgono la Liguria” – spiega Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission – “Usciamo da un 2020 complesso per numerosi settori economici. Tuttavia lo scenario delle produzioni audiovisive ci restituisce dati positivi e incoraggianti, che ci fanno guardare con ottimismo all’anno appena iniziato. Nel 2020, infatti, i numeri delle produzioni audiovisive sono aumentati di circa il 25% rispetto al 2019, nonostante i mesi del lockdown. Si conferma un trend sempre in crescita, che consolida la nostra regione nell’ambito delle location italiane più richieste per film e fiction. Il 2021 partirà con tre serie tv internazionali e cinque lungometraggi a riprova che la Liguria sta diventando sempre di più “Terra da fiction e film”, brand lanciano nel 2019 durante il nostro Digital Fiction Festival.”

“Il sostegno a questa iniziativa promossa da Rotary ha voluto premiare lo sforzo effettuato da tutti quegli operatori turistici e commerciali che hanno subito grandi perdite a seguito del Covid e che non hanno voluto arrendersi e si sono totalmente rinnovati per accogliere i turisti stranieri e italiani, con strutture ricettive ristrutturate e ristudiate negli spazi e nei servizi” - sottolinea Anna Maria Rebuttato, Presidente del Rotary Club di Albenga, capofila del progetto.

“Abbiamo deciso di patrocinare l'iniziativa per il forte valore di promozione della Liguria in questa difficile fase di rilancio del turismo. Questo film mi piace molto perché promuove in maniera molto efficace le tante bellezze della Riviera di Ponente a cui, essendo sanremese, sono ovviamente molto legato“ - commenta l’Assessore al Turismo Giovanni Berrino di Regione Liguria – “Il comparto turistico e tutto l'indotto ad esso legato è stato quello maggiormente colpito dai provvedimenti presi per contrastare il Covid nell'ultimo anno. Pertanto ritengo che, in vista della prossima riapertura nella stagione estiva in cui le strutture ricettive della Liguria danno sempre il meglio di sé, bisogna muoversi su ogni fronte per richiamare i tantissimi turisti (il trend degli ultimi anni era in crescita) che avevano già scelto la nostra regione prima dell'emergenza sanitaria. Film come questo sono un grande aiuto per tutto il settore".

Un film, che contrariamente ad altri prodotti video nati in questo periodo, non è un prodotto fine a se stesso, ma si inserisce in una strategia strutturata di azioni di promozione di marketing territoriale e turistico attraverso un brand registrato e inconfondibile per caratterizzare in modo distintivo la nostra West Coast. "Il film Riviera di Ponente Italian West Coast si propone di incuriosire il pubblico italiano e straniero verso una parte di Liguria un po’ più selvaggia e meno conosciuta, ricchissima di tesori artistici e paesaggistici mozzafiato e realtà turistiche che offrono prodotti e servizi totalmente rinnovati - dice Monica Brondi, ideatrice del progetto- "ma è solo la prima di una serie di iniziative integrate, a partire da un portale, quasi una wunderkammer, che promuoverà i luoghi e le realtà più sorprendenti del Ponente."

Il film è stato lanciato il 21 gennaio 2021 alle ore 13,00 in contemporanea sui canali social Riviera di Ponente Italian West Coast, in anteprima su www.italianwestcoast.it, savonanews.it e sanremonews.it e su rotary2032.it attraverso altre testate nazionali e sui siti delle istituzioni patrocinanti, oltre che promosso dalla capillare rete Rotary e Rotary International.

Dal 12 marzo il film è anche stato pubblicato in lingua inglese e diffuso anche all'estero con i Rotary International.

Nei prossimi mesi sarà attivo il nuovo portale italianwestcoast.it, all’interno del quale stiamo già selezionando e raccogliendo adesioni per realizzare i video artistici dei più attraenti e caratteristici luoghi, locali, realtà turistiche, artigianali e commerciali e angoli poco conosciuti o poco riconosciuti della Riviera di Ponente.

E tante altre iniziative per portare nuovi turisti, e di qualità, nella nostra West Coast.”

PER INFO: ufficiostampa@puntoacapocomunicazione.it tel. 019.806493