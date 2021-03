Il teatro Aycardi di Finalborgo "risplende" come location del singolo "She walks in beauty", dei Monjoie

Si intitola “She walks in beauty” il video lanciato da oggi, 13 marzo, sulle piattaforme digitali dai Monjoie, band nata nel Ponente Savonese dalla gloriosa storia ultraventennale (ancora oggi i musicofili celebrano la memoria di un indimenticabile loro concerto in apertura agli americani Mercury Rev, nel festival Arezzo Wave).

Ma lasciamo stare il passato e torniamo a questa novità fresca proprio di giornata: “She walks in beauty” è una poesia di George Gordon Byron trasposta in musica. Questo nuovo singolo, infatti, fa parte dell’album “Love sells poor bliss for proud despair", basato sulle poesie di John Keats, George Byron & Percy Bysshe Shelley, distribuito da Lizard Records a partire dallo scorso 30 giugno.

Catalogare il sound dei Monjoie è impossibile e sarebbe anche ingiusto: epici e romantici “languori” progressivi, cupezze dark e new wave, suggestioni folk e di musica antica, asperità elettroniche, sono solo alcuni degli ingredienti nella cifra stilistica del quintetto di polistrumentisti formato da Alessandro Brocchi (alla Voce e in questo brano al Tampura) Valter Rosa (qui lo troviamo alla Chitarra Acustica, ma sa dominare molti strumenti a corde), Davide Baglietto (qui a Rhodes e Stylophone, ma suona anche vari strumenti a fiato e a percussione) Alessandro Mazzitelli qui al Basso e all’Organo, ma anche sound engineer della band) e Leo Saracino Batteria, Percussioni.

In questa traccia la line-up è impreziosita da un ospite importante: si tratta di Edmondo Romano al clarinetto, fiatista della prog band genovese Ancient Veil, collaboratore di numerosi nomi illustri della scena musicale ligure (da Vittorio De Scalzi a Fabio Zuffanti).

Un altro aspetto “magico” di questo video è dato dalla location: le riprese infatti sono state effettuate nel più antico teatro ottocentesco della Liguria, l’Aycardi di Finalborgo. Le riprese video sono di Lorenzo Vicino (Cisque Service Finale Ligure), il montaggio è di Alessandro Mazzitelli; la band vuole esprimere un ringraziamento al Comune di Finale Ligure che ha concesso di effettuare le riprese in teatro, attualmente chiuso per le restrizioni legate al Covid-19.

La protagonista del video, Siria Soddu, interpreta la musa ispiratrice alla quale Lord Byron dedicò i versi usati dalla band ligure come testo di questo brano.

I Monjoie riassumono così la filosofia alla base del brano e del video: “Tutto ciò potrebbe essere anche un omaggio alla bellezza in generale e al Teatro e all'arte che in questo periodo sta soffrendo per le limitazioni a cui siamo sottoposti". Commenta il cantante Alessandro Brocchi: “Nel testo di Byron lei cammina nella bellezza come la notte, noi l'abbiamo fatta camminare nella bellezza dei meandri del teatro, sempre avvolta da splendore in questo grande omaggio al Bello in ogni sua forma”.

Ecco dunque il video di “She walks in beauty”: