Cairo, interrogazione della minoranza sulla mortalità da inquinamento in Val Bormida

Mortalità maschile dovuta a tumore dello stomaco più alta del 90% della media regionale e del 70% in più per la popolazione femminile” a Cairo Montenotte e in Val Bormida. Il gruppo consiliare Cairo Civica e Democratica (Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio, Alberto Poggio, Matteo Pennino e Silvano Nervi) presenta un'interrogazione al Sindaco di Cairo per chiedere spiegazioni.

I dati emergono da quanto scrivono i Giudici del Consiglio di Stato (Vito Poli, presidente, Leonardo Spagnoletti, consigliere estensore, Alessandro Verrico, Roberto Caponigro ed Emanuela Loria,) nella sentenza sull'autorizzazione all'attività di Italiana Coke, quando, riprendendo le memorie degli enti pubblici (Regione, Provincia, Comune di Cairo e Arpal), parlano dell'attività della cokeria e della "pesante incidenza sul contesto ambientale del territorio di Cairo Montenotte e della Val Bormida, che presenta marcate incidenze di patologie tumorali e linfomi (...)"

"La questione non è solo ambientale, ma di sicurezza per la salute dei cittadini residenti e dei lavoratori dell'azienda - spiegano dal gruppo consiliare Cairo Civica e Democratica - Non è più l'epoca in cui bisogna scegliere tra lavoro o salute, non è più il tempo di girarsi dall’altra parte e far finta di niente. Allarmante leggere che i dati sulla mortalità riportati nella sentenza sono addirittura aumentati rispetto alla presentazione dello studio Ist fatta a giugno 2019 a Cairo. Esprimiamo il nostro sostegno e supporto al sindaco di Cairo Paolo Lambertini, auspicando che dia seguito concretamente alla sua posizione ferma e intransigente sulle prescrizioni che l’azienda deve attuare e sui controlli delle emissioni con il monitoraggio ai camini, considerando anche il fatto che il ricorso di Italiana Coke ha posticipato di quattordici mesi l'attuazione delle prescrizioni ambientali contenute nell'autorizzazione integrata ambientale".

*In allegato il documento integrale firmato dai consiglieri Matteo Pennino, Alberto Poggio, Giorgia Ferrari, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi