Savona 2021, Franco Orsi non sarà della partita: "Non sono più interessato a fare l'amministratore, Amoretti buon candidato"

Endorsement per l'ex vicesindaco della giunta Gervasio: "Non sarebbe male se riuscisse a portare nel progetto di governo un pezzetto che fa parte dello schieramento di centrosinistra"

"Non sono più interessato a fare il pubblico amministratore". Lo aveva già annunciato a più riprese a chi lo aveva tirato in ballo negli ultimi anni come candidato sindaco a Savona, ma l'ex senatore e primo cittadino di Albisola Superiore Franco Orsi, lo ha riconfermato alla nostra redazione proprio in vista delle prossime amministrative savonesi. La decisione non sarebbe quindi dettata dal processo "Spese Pazze" per il quale è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Genova a 18 mesi con la sospensione condizionale della pena con la Legge Severino come spada di Damocle ad impedirgli di avere ruoli amministrativi. Orsi che comunque ha fatto ricorso in Appello ed è in attesa di conoscere la sentenza ha specificato che nel caso, se volesse, potrebbe riscendere in campo lo stesso, ma non ne ha nessuna intenzione. "Le cose pare siano avviate bene a Savona, il rinvio aiuta a superare le incomprensioni che ci sono state e Amoretti è un buon candidato da tutti i punti di vista, se uno schieramento riesce ad allargare la sua parte elettorale fa più che bene" spiega l'ex sindaco di Albisola dal 2009 al 2019 con un endorsement all'ex vicesindaco della giunta Gervasio ed ex funzionario di Unione Industriali. "Non sarebbe male se Amoretti riuscisse a portare nel progetto di governo un pezzetto che fa parte dello schieramento di centrosinistra, è una persona strutturata che conosce bene la città, ha lavorato in uno degli osservatori del comune di Savona" continua Orsi. Un coinvolgimento di Azione (che però ha già specificato che non farà alleanze con il centrodestra) e Italia Viva però non convince Fratelli d'Italia che pare sia più propenso ad una ricandidatura del sindaco uscente Ilaria Caprioglio. "Nell'amministrare una città le identità sono certo importanti ma tenere pulita e in ordine la città penso sia uno degli aspetti essenziali - ha continuato l'ex primo cittadino albisolese - Perché ogni tanto il mio nome torna in auge? Vuol dire che ho lavorato bene ad Albisola". Intanto la rincorsa alla poltrona a primo cittadino sembra vivere un momento di stallo. Il sindaco Caprioglio non ha ancora sciolto la sua riserva e il solo assessore ai lavori pubblici Pietro Santi sembra avere le idee chiare: o gli fanno fare il vice di un candidato savonese oppure correrà da solo con una lista civica e allora il centrodestra potrebbe avere più di un grattacapo.

Luciano Parodi

