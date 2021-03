Occupazione, nell'epoca Covid è "calo senza precedenti": nel savonese 7mila disoccupati a fine 2020

Sono oltre 200 mila i disoccupati nel Nord Ovest censiti dall'Istat al 31 dicembre scorso: circa 144 mila in Piemonte, 54 mila in Liguria e 2.300 in Valle d'Aosta. Sempre fra dati dell'Istat, emerge che il più alto tasso di disoccupazione nel Nord Ovest è appannaggio di due province liguri: Imperia e La Spezia, entrambe al 9%. Quello più basso è invece emerso nella provincia di Cuneo (4,6%).

Nel savonese ammonta a 7 mila il numero di disoccupati al 31 dicembre scorso (6,2%): solo la provincia di Aosta è risultata migliore con 2.300 disoccupati (5,8%). A fine dicembre, in Italia, i disoccupati erano 2,310 milioni, corrispondenti al tasso del 9,2%. Allora, invece, gli occupati erano 1 milione e 778 mila in Piemonte, 601 mila in Liguria e 54 mila in Valle d'Aosta.

A livello nazionale confermati i timori scatenati dalla pandemia e i messaggi di allarme lanciati dalle diverse categorie. Il calo occupazionale dell'anno appena conclusosi è, secondo l'Istituto di Statistica "senza precedenti": sono in totale 456 mila gli occupati in meno rispetto all'analisi del 2019 (-2,0%), dovutio alla diminuizione della disoccupazione e alla forte crescita dei cosiddetti "inattivi". Diminuiscono le posizioni dipendenti (-1,7%) e pure il monte ore lavorate (-13,6%), con un aumento del ricorso alla Cig (+139,4 ore ogni mille lavorate), spinto in particolar maniera dalle misure previste dal Governo per contrastare la crisi economica legata alla pandemia.

Il dato che però interessa per analizzare il passato e ragionare sul futuro è quello della tendenza nel quarto trimestre 2020: l’occupazione risulta sempre in calo (-414 mila unità, -1,8% rispetto al quarto trimestre 2019), nonostante un aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (98 mila unità, +0,7%); diminuzione confermata per i dipendenti a termine (-383 mila, -12,3%), e calano anche gli indipendenti (-129 mila, -2,4%). La riduzione riguarda sia gli occupati a tempo pieno sia quelli a tempo parziale, dove l’incidenza del part time involontario raggiunge il 65,2% (+1,3 punti).

Scende anche il numero di chi, tra i disoccupati, è in cerca di una occupazione, sia essa la prima o meno (-172 mila, -6,7% rispetto al quarto trimestre 2019). Come già detto circa l'analisi annuale, anche nell'ultimo trimenstre si è intensificato invece l’aumento del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+403 mila, +3,1% in un anno).