I disegni dei bambini nello studio dentistico: ecco perchè hanno una grande importanza

Cari Lettori, in molti studi dentistici trovate appesi dei disegni fatti dai piccoli pazienti, ma perché questa abitudine? La risposta è molto semplice: ai bambini piace disegnare! Dare loro carta e colori (ma anche un gesso e una lavagna…) è un ottimo modo per distrarli mentre attendono il proprio turno di essere visitati; inoltre appendere il “loro” disegno gratifica i “piccoli artisti” (che si sentono apprezzati) ma, soprattutto, quei disegni sono lì per essere visti dagli altri bambini che verranno successivamente!

Per noi dentisti (soprattutto per noi che ci interessiamo anche di odontoiatria pediatrica) i bimbi sono i “migliori pazienti del mondo” (purchè non “rovinati” da genitori ansiosi…); è però necessario sapere come rapportarsi con loro, per guadagnarsi la loro fiducia. Per capire come facciamo occorre premettere alcuni concetti:

· Normalmente i bimbi sono abitudinari e non propensi a sperimentare “cose nuove”, tanto e vero che riguardano volentieri sempre gli stessi film, gradiscono mangiare lo stesso cibo, ascoltare la stessa canzone… per cui trovarsi in un ambiente per loro nuovo, come uno studio dentistico in cui fanno la loro prima visita, può destare in loro qualche perplessità.

· I bambini sono “esseri sociali”, stanno bene con altri bambini e, se sono in compagnia dei coetanei, si sentono a loro agio anche in ambienti per loro “nuovi”.

· I bambini sono portati a imitare i loro coetanei.

Quindi un bambino che entra in uno studio dentistico e vede dei disegni alle pareti, sarà portato a fare queste riflessioni:

· Qui ci sono stati degli altri come me…

· Ci sono disegni, oggetti colorati, personaggi, palloncini: è un posto in cui i bambini sono i benvenuti.

· Non vedo “in giro” cose “minacciose” e ho appena visto uscire altri bambini, allegri e spensierati ed anche loro hanno appeso i loro disegno: probabilmente posso stare tranquillo anche io!

Quando poi siamo in presenza di un bambino particolarmente ansioso è molto utile (chiedendo il permesso ai rispettivi genitori) fargli vedere “cosa succede” durante le cure su un altro bambino (naturalmente dobbiamo sceglierne uno che ha già avuto esperienze positive e che sarà orgoglioso di prestarsi come “modello” per dare il buon esempio a “uno nuovo”…). Questo è un metodo che si usa spesso quando c’è un fratello più grande che già si fa curare da noi e deve venire per la prima volta il fratellino: in questo caso lo spirito di emulazione del fratello maggiore fa miracoli!

Ovvio che, in tempo di covid, non lo si può più fare con qualsiasi bambino, ma possiamo cercare il nostro “paziente modello” tra i fratellini, i cuginetti, gli amichetti già abitualmente frequentati …

La creazione del rapporto di fiducia tra bambino è dentista è molto facilitato se i genitori preparano correttamente il bambino alla prima visita, evitando di dire “cose sbagliate”. Per fare questo è molto utile leggere i consigli che trovate sul sito www.ildentistadeibambini.it PRIMA di parlare del dentista a vostro figlio (questo era il mio Salvadente di oggi…) e, se dopo la lettura avete ancora dubbi, non esitate a chiedere consigli sul sito stesso o sulla pagina facebook “mydocildentistadeibambini” oppure scrivetemi a dottore@attiliovenerucci.it ; vi risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova