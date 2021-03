Millesimo, il Lions Club Valbormida ha donato alla Croce Rossa un materasso a depressione e un generatore d'ozono (FOTO)

Sabato 13 marzo, il LIONS club Valbormida tramite il proprio Presidente Filippo Robaldo ha donato alla Croce Rossa Italiana Comitato di Millesimo O.D.V. a mezzo del Presidente Ezio Ferrari, presente il Sindaco di Millesimo Arch. Aldo Picallo, il Vice Sindaco, assessori e volontari del Lions Club che della C.R.I. i seguenti presidi tecnico sanitari:

MATERASSO A DEPRESSIONE

Il Materasso a depressione donato dalla LIONS CLUB è modello Genesis a 4 camere indipendenti. Ferma capo a depressione integrato nel materasso con 2 mentoniere. La struttura permette il passaggio delle cinture di sicurezza per le spalle, immobilizzando il traumatizzato. Tessuto ad alta resistenza. Questo materasso è radiotrasparente e quindi tac compatibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Realizzato secondo la normativa EN 1789 • Certificato CE secondo la norma EN 1865-1 • Sacca di protezione in Cordura© con maniglie • Valvola di aspirazione compatta con apertura/chiusura a ¼ posizionata esternamente • Dotato di 3 cinture di sicurezza standard • Dotato di 2 cinture di sicurezza colorate supplementari ad incrocio per spalle/torace a scomparsa nella custodia stessa • Dimensioni: 210x97cm circa • Peso: 10,3 kg circa • CODICE CND V9103 – CODICE RDM 118252/R • E’ un dispositivo medico CE • • Indicazioni • Da utilizzare per il trasporto di pazienti con lesioni vertebro-midollari o affetti da fratture del bacino (specialmente se debbono affrontare lunghi viaggi).

• Caratteristiche • Il materasso a depressione o "materasso a conchiglia" è concepito per l’immobilizzazione completa dell'intero corpo e la contenzione delle fratture di bacino, realizzando in modo rapido un blocco completo tra materasso e paziente. Dopo aver ottenuto l'indurimento aspirando l’aria dall’involucro interno mediante pompa o aspiratore, si adatta perfettamente alle forme del corpo che vi viene adagiato. Esso permette di immobilizzare, fissare e trasportare il paziente in qualsiasi posizione (supina, semiseduta o seduta) mantenendo l’allineamento della testa, del collo e del tronco. Essendo radio-trasparente può essere usato durante tutta la fase diagnostica intra-ospedaliera.

• Modalità di applicazione • Stendere il materassino al suolo o direttamente sulla barella; • distribuire uniformemente le palline di plastica al suo interno ed eliminare pieghe della tela; • sollevare il soggetto con barella a cucchiaio e deporlo al centro del materasso con la testa allineata al bordo superiore;

GENERATORE D’OZONO

Il modello a noi donato dalla Lions è MOEL Art. OZ020 – 2g/h. I generatori di ozono chiamati ozonizzatori vengono impiegati nella disinfezione e deodorazione degli ambienti e grazie al loro funzionamento eliminano germi, batteri, virus, muffe, cattivi odore, fumo. Particolarmente usato per la disinfezione di ambulanze, ospedali, camere d’albergo, ristoranti e autovetture, il gas ozono è diventato un alleato indispensabile ma va utilizzato con cognizione di causa in quanto è necessario seguire alla lettera il manuale d’uso poiché vi sono alcune precauzioni da tenere bene a mente.

L’Ozono è approvato dal Ministero della Sanità come presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti. Non danneggia mobili, pareti o tessuti, non lascia residui e non è irritante per la pelle. E’ necessario però non sostare nell’area sottoposta ad ozonizzazione e togliere piante o animali prima di far partire l’ozonizzatore in quanto si creerà un’assenza completa di ossigeno.

Precauzioni per l’uso: 1. Chiudere le porte e le finestre nella stanza da trattare, posizionare l’apparecchio nella stanza e accendere l’alimentazione.

2. Dopo l’avvio della macchina inizia ad accendersi la ventola ed è necessario impostare il timer di funzionamento in base alle dimensioni della stanza da elaborare.

3. Quando l’apparecchio è in funzione si inizia a sentire il tipico odore di ozono, questo odore non danneggia il corpo umano ma via via l’ossigeno della stanza verrà completamente convertito in ozono pertanto quando l’ozonizzatore è in funzione si raccomanda che la famiglia e gli animali domestici non rimangano nella stanza

. 4. Il timer si spegne automaticamente dopo il tempo specificato.

5. Dopo 2 ore è possibile accedere alla stanza trattata e si consiglia di areare. L’ozono può essere impiegato in qualsiasi ambito dove si vuole intervenire per sanificare ed eliminare odori.

Tra gli usi industriali dell’ozono si annoverano i seguenti: • disinfezione dell’acqua negli acquedotti, nelle piscine e di quella destinata all’imbottigliamento • disinfezione di superfici destinate al contatto con gli alimenti, delle derrate alimentari e del legno. • disinfezione di aria, frutta e verdura da spore di muffe e lieviti • ossidazione di inquinanti chimici dell’acqua • pulizia e sbiancamento dei tessuti • invecchiamento accelerato di gomme e materie plastiche per verificarne la resistenza nel tempo L’impiego dell’ozono riguarda inoltre: • l’industria cartiera per il trattamento della cellulosa; • la metallurgia nella produzione del caolino e le rimozioni ferrose; • il settore farmaceutico per la sintesi proteica, la fotochimica e la produzione di acqua depirogenata; • il settore tessile per lo sbiancamento dei tessuti.

L’Ozono è un potente ossidante e permette quindi di distruggere con grande efficacia batteri, virus, funghi e altri agenti organici. L’effetto immediatamente riscontrabile dopo l’utilizzo del sistema all’ozono è un ambiente completamente deodorato, dall’atmosfera gradevole e pulita, grazie all’immediata distruzione delle sostanze in sospensione nell’aria e dei batteri.

I presidi di cui sopra verranno utilizzati dalla C.R.I. di Millesimo sia nel comprensorio Comunale di Millesimo che in tutta la Valle Bormida e oltre.

"Non finirò mai di ringraziare tutti i militi della Croce Rossa che davvero si prodigano in un volontariato che da sempre è forza insostituibile ed una certezza per tutti noi cittadini di Millesimo e per tutto il nostro territorio e si commuovono anche quando ricevono queste donazioni per la nostra sicurezza. Grazie Ragazzi" il commento del sindaco Picalli.