Varazze: ancora una laurea per Giorgia Gatti, ingegnere biomedico emigrata in Irlanda

La varazzina Giorgia Gatti, ingegnere biomedico, che ormai da alcuni anni lavora presso la Cook Medical di Limerick (Irlanda), in qualità di Senior Test Engineer, pur in attesa del 3° figlio ha conseguito una seconda Laurea, approfondendo così gli studi e la conoscenza del suo lavoro nel campo dei “Materiali Biomedicali”.

Il marito Simone con i figli Ludovica e Sebastian, presenti alla consegna della pergamena, hanno applaudito con gioia alla notevole performance della loro moglie e mamma.

Dario Gatti, presidente pro tempore dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo S.T.V. medaglia d'argento Michelangelo Corosu di Varazze, da noi contattato, ha dichiarato: "Una grande e bella notizia che riempie di orgoglio noi genitori, e un pochino attenua le problematiche legate alla lontananza di nostra figlia, genero e nipotini. In questo settore, fortunatamente per loro, nonostante le limitazioni imposte dal covid-19, non ci sono stati tagli o sospensioni dal lavoro, anzi, essendo considerato un settore di 'business essenziale', si è verificato un aumento sia nella ricerca e sia nella possibilità, per i più volenterosi, di migliorare la propria posizione lavorativa".

"Ci complimentiamo con la nostra giovane concittadina, un modello di figlia, moglie, madre ed esempio di donna cosciente e determinata a vivere e assaporare appieno le possibilità che la vita offre. Brava Giorgia" commentano da Ponente Varazzino.