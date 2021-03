Elezioni, Santi ha deciso: "Mi candido sindaco"

Notizia ferale per il centrodestra che perde un alleato “pesante”. Santi è da trent’anni consigliere comunale con l’anima Dc mai rinnegata. Si è costruito nel tempo, con favori e grande disponibilità, un tesoretto di elettori che coltiva giorno dopo giorno come un prato di rose. Ha un migliaio di consensi personali. Nessun altro in città come lui. E’ un campione di consensi anche sui social che usa con garbo ed efficacia. In questi ultimi cinque anni è stato uno degli assessori più efficienti, puntuali nelle risposte ai cittadini e fedeli nei confronti del sindaco.